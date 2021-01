Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Senior bei Parkplatzunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Gerberstraße in Drolshagen ist am Freitag (15. Januar) um 10.35 Uhr ein 78-jähriger Rollatorfahrer angefahren worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Senior über den dort befindlichen Parkplatz. Zeitgleich setzte ein mittlerweile ermittelter Transporterfahrer sein Fahrzeug rückwärts zurück. Im Anschluss stürzte der 78-Jährige. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Wagen und dem Fußgänger kam, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Der Senior wurde vor Ort durch ein Rettungswagenteam behandelt. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei.

