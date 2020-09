POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gartenhausaufbrüche - Fahrraddiebstahl - Vorfahrt missachtet

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Gartenhausaufbrüche

Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr, wurden in der Schrebergartenanlage Roter Buck insgesamt fünf Gartenhäuser aufgebrochen. Aus den Häuschen wurden eine Akkustichsäge, acht Solarlampen, eine Autobatterie sowie ein Lautsprecher entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Fahrraddiebstahl

Zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montag, 05.45 Uhr, wurde aus einer unverschlossenen Garage im Eisvogelweg ein schwarzes Herren-Fahrrad der Marke Canyon im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Vellberg: Vorfahrt missachtet

Am Montag um kurz nach 07:15 Uhr fuhr ein 77-jähriger Lenker eines PKW Toyota auf der L1064 von Vellberg in Richtung Dörrenzimmern. An der Kreuzung zur L1060 missachtete er die Vorfahrt eines 27-Jährigen, welcher von Obersontheim in Richtung Dörrenzimmern unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

