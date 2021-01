Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Rathaustür

Zwischen Freitag (15. Januar, 8 Uhr) und Montag (18. Januar, 7.30 Uhr) haben Unbekannte eine Seitentür des Rathauses in der Hauptstraße in Wenden beschädigt. Als ein Mitarbeiter am Montagmorgen den Schaden bemerkte, meldete er diesen umgehend der Polizei. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

