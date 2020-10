Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Pedelec-Fahrer fährt gegen geparkten Pkw

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachte am frühen Sonntagmorgen ein erheblich alkoholisierter Pedelec-Fahrer in Karlsruhe, als er gegen einen geparkten Pkw fuhr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige mit seinem Pedelec kurz vor 04 Uhr die Hirschstraße. Etwa auf Höhe der Amalienstraße fuhr er dabei gegen die Fahrertür eines geparkten Mercedes, der hierdurch beschädigt wurde. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Eine Passantin war auf den Zusammenstoß aufmerksam gweorden und verständigte umgehend die Polizei.

Ein anschließend beim 33-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten.

