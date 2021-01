Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer im Supermarkt

Finnentrop (ots)

Am Freitag (22. Januar) gegen 18.40 Uhr hat ein Zeuge einen Randalierer in einem Verbrauchermarkt in der Bamenohler Straße in Finnentrop-Bamenohl gemeldet. Der Mitteiler gab an, dass ein Mann mehrere Flaschen aus dem Regal genommen und anschließend auf den Boden geworfen habe. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten einen 47-Jährigen fest, der einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam. Zudem verlief vor Ort ein Drogenvortest positiv, sodass die Beamten ihn mit auf die Wache nahmen. Auf Anordnung eines Richters verblieb er im Polizeigewahrsam. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige. Die zerstörten Flaschen hatten einen Warenwert von rund 50 Euro.

