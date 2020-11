Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsgefährdung auf der K 100 zwischen BAB 61 und Biebernheim

BadenhardBadenhard (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020, erfolgte eine Verkehrskontrolle eines weißen Transporters auf der K 100 aus Richtung BAB 61 kommend in Fahrtrichtung St. Goar Biebernheim. Eine Streife folgte dem weißen Transporter bereits mehrere 100 Meter, bevor der Fahrzeugführer den Anhaltesignalen Folge leistete und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Das Fahrzeug wurde trotz Gegenverkehrs mehrfach auf der Gegenfahrspur geführt, so dass entgegenkommende Fahrzeugführer dem weißen Transporter ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Fahrzeugführer, die dem Fahrzeug ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Boppard unter der Tel.: 06742 809-0 zu melden.

