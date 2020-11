Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Schulbus

VallendarVallendar (ots)

Am Montag, den 09.11, ereignete sich gegen 13:10 Uhr in der Jahnstraße in Vallendar ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem PKW in einer Kurve. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Im Bus befanden sich noch Schüler, welche nicht verletzt wurden. Beide Beteiligten schildern den Unfallhergang unterschiedlich. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens müsste der Unfall von Zeugen beobachtet worden sein. Diese sollen sich bitte bei der Polizei Bendorf melden.

