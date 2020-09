Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rollerfahrer kommt auf Ölspur zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Auf der B 3 bei Weil am Rhein-Haltingen ist am Donnerstag, 24.09.2020, ein Rollerfahrer auf einer Ölspur zu Fall gekommen. Der 51-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Im Kreisverkehr in Höhe des Rennemattenwegs hatte sich ausgelaufenes Öl großflächig verteilt. Auf dieser Fläche geriet der Rollerfahrer gegen 10:25 Uhr ins Rutschen und stürzte. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und versorgte den Verletzten dort. Der Sachschaden am Yamaha-Roller liegt bei rund 1000 Euro. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. Durch wen die Ölspur verursacht wurde, ist unbekannt. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9800-0).

