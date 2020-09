Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrigierte Fassung: Albbruck: Bauschaum-Dose explodiert bei Entleerung einer Mülltonne

Freiburg (ots)

Glück hatte am Donnerstagmorgen, 24.09.2020, ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes in Albbruck-Birkingen, als beim Entleeren einer Mülltonne eine darin weggeworfene Bauschaum-Dose explodierte. Der Mann blieb unversehrt. Kurz nach 08:00 Uhr war die bereitgestellte Restmülltone in das Müllfahrzeug entleert worden. Nach den bisherigen Ermittlungen detonierte dabei eine nahezu noch vollständig gefüllte PU-Schaum-Dose und beschädigte das Müllfahrzeug. Die Schadenhöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Bei der Dose handelt es sich um sogenannten gefährlichen Abfall und muss bei einer Schadstoffsammelstelle entsorgt werden. Die Fachzweig Gewerbe/Umwelt der Polizei ermittelt in dieser Sache.

