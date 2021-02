Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Uslar (ots)

Uslar (He). Am Samstag, 06.02.2020, kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Coronaverstoß. Eine Anruferin meldete bei dem Polizeikommissariat Uslar eine Ruhestörung in der Bahnhofsstraße in Uslar. Im Rahmen dieses Einsatzes stellten die eingesetzten Beamten drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten fest. Die Feier wurde durch die Beamten aufgelöst, sowie drei Verfahren gegen die Betroffenen im Sinne der Corona-Verordnung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell