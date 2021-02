Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Northeim (ots)

Northeim, Katlenburg-Lindau, Hardegsen

Sa., 06. Feb. 2021, 17.00 uhr bis So., 07. Feb. 2021, 04.00 Uhr

NORTHEIM / KATLENBURG-LINDAU / HARDEGSEN (ri). Die Polizei Northeim führte zahlreiche Corona-Kontrollen durch und ging Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Dabei wurden Verstöße in Katlenburg (Treffen von vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten) und in Northeim (drei Personen unterschiedlicher Haushalte in einem PKW) festgestellt. Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell