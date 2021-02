Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gartenkolonie

Northeim (ots)

Northeim, Am Rhumekanal, Gartenkolonie "Auf dem Bären"

So., 31. Jan. 2021 bis Sa., 06. Feb. 2021

NORTHEIM (ri). Innerhalb der letzten Tage kam es zu mindestens zwei Einbrüchen in Gärten der Kolonie "Auf dem Bären" am Sportplatz. In einem Garten wurde ein Schuppen aufgebrochen und eine batteriebetriebene Lampe entwendet, im anderen Garten der Zaun überstiegen und ein kleiner Kühlschrank und Beleuchtungsutensilien entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 320 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell