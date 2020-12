Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Am Bahnsteig entblößt - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag (27.12.2020) an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz entblößt und dabei offenbar unsittlich berührt. Ein 28-jähriger Fahrgast war gegen 08.15 Uhr in der U12 in Richtung Remseck unterwegs. Als die Bahn an der Haltstelle Charlottenplatz anhielt, bemerkte der 28-Jährige einen Mann am Bahnsteig, der sich offenbar an seinem entblößten Glied unsittlich berührte. Der Fahrgast alarmierte die Polizei, eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Mann soll etwa 45 bis 50 Jahre alt und einen breiten Körperbau haben. Er trug eine graue Jogginghose und eine dunkelgrüne Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

