Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pizzabote überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (23.12.2020) einen 42-jährigen Pizzaboten beraubt. Die Männer bestellten drei Pizzen von einem Lieferdienst aus Möhringen, die er gegen 22.00 Uhr in den Schnellweg auslieferte. Während des Bezahlvorgangs wurde der Mann auf der Straße unvermittelt angegriffen und die Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entrissen. Die Räuber flüchteten unter Mitnahme der drei Pizzen und der Geldbörse in Richtung Böheimstraße. Der Pizzabote blieb unverletzt. Die drei Täter waren zwischen 22 - 25 Jahre alt, zwei Täter waren zwischen 180 - 185 cm groß, der Dritte etwas kleiner. Alle Männer hatten eine schlanke Statur, trugen schwarze Mützen, schwarze Oberbekleidung und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

