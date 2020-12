Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer zeigt mutmaßlich gefälschten Führerschein vor

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer hat am späten Dienstagabend (22.12.2020) bei einer Verkehrskontrolle an der Hauptstätter Straße einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vorgezeigt. Anlässlich der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen kontrollierten die Beamten gegen 22.50 Uhr den Verkehr am Eingangsportal des Heslacher Tunnels. Dabei kontrollierten sie auch den 29-Jährigen sowie dessen BMW. Der 29-Jährige händigte dabei den Beamten eine niederländische Fahrerlaubnis aus. Die Beamten bemerkten am Dokument Ungereimtheiten. Bei einer genaueren Betrachtung stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein mutmaßlich um eine Totalfälschung handelt. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits seit mehreren Jahren über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Beamten beschlagnahmten den vermeintlichen Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt.

