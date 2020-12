Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-WestStuttgart-West (ots)

Am Mittwoch (23.12.2020) ist gegen 20.30 Uhr in der Augustenstraße ein Brand im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die 78-jährige Bewohnerin wachte aufgrund der Rauchentwicklung auf und brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Dachgeschoss verhindern. Die 78-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer ersten Schätzung beträgt der entstandene Sachschaden circa 25.000 Euro. Die Wohnung ist durch das Brandgeschehen nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

