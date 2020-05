Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, dem 10. Mai 2020, ist es in Wedel zu einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft gekommen. Bei ihren Ermittlungen sucht die Polizei auch gezielt einen Zeugen, der die Täter offenbar gesehen hat.

Um 23:09 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Diensthundestaffel die Rolandstraße in Wedel. Am Gebäude eines Fahrradgeschäfts bemerkten die Beamten eine rot blinkende Alarmanlage. Sie verließen den Streifenwagen und überprüften sofort das Gebäude. Ein frischer Schaden wies auf einen misslungenen Einbruchsversuch hin. Ein Passant rief den Polizisten zu, dass kurz zuvor zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Pinneberger Straße geflüchtet seien. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Offenbar ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, als die Alarmanlage anging. Dennoch hinterließen sie einen Sachschaden von geschätzten 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Auch der Hinweisgeber, der die Beamten am Tatort ansprach, wird dringend als Zeuge gesucht. Seine Personalien stehen bislang nicht fest. Telefonisch sind die Ermittler unter 04101-2020 erreichbar.

