Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher festgenommen

Stuttgart - MöhringenStuttgart - Möhringen (ots)

Ein 33-jähriger Mann, der am Samstag (26.12.2020) in ein Warenhaus eingebrochen war, konnte noch in dem Gebäude von Polizeibeamten festgenommen werden. Eine Zeugin hatte den Mann gegen 11.25 Uhr dabei beobachtet, wie dieser mit einem Standfuß eines Bauzauns zwei Eingangstüren des Einkaufsmarktes einwarf und so ins Innere gelangte. Hierbei löste auch die Alarmanlage aus. Kurz nach dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen konnte der Mann im Markt festgestellt und anschließend festgenommen werden. Der algerische Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag (27.12.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 - 8990 1126

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell