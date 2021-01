Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb hinterlässt Schuhspuren im Schnee

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An mehreren Autos hat sich in der Nacht zum Sonntag ein Unbekannter zu schaffen gemacht. Am Morgen entdeckten Anwohner in der Eckstraße und in der Straße Am Krumb rund um ihre Fahrzeuge Schuhabdrücke im Schnee. Auch Anlieger aus der Kurt-Schumacher-Straße und der Eggerstalstraße meldeten sich bei der Polizei, weil sie rund um ihre Autos oder auf ihren Grundstücken verdächtige Schuhspuren feststellten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde aus mindestens drei Fahrzeugen etwas gestohlen - Kleingeld und Zigaretten fehlten, aus dem Wagen eines US-Militärangehörigen kam eine ABC-Schutzmaske weg. Sie wurde später in der Nähe gefunden. Vermutlich waren die Autos der Betroffenen nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht oder in den vergangenen Tagen Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

