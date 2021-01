Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots)

Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Montag einem Mann die Autoschlüssel abgenommen. Die Streife war gegen 3:30 Uhr in der Katharinenstraße auf den Mann aufmerksam geworden. Er schlief in seinem Pkw auf dem Fahrersitz. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem 41-Jährigen einen Pegel von 0,77 Promille. Um zu verhindern, dass er sich in seinem alkoholisierten Zustand losfährt, wurden das Fahrzeug abgeschlossen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 41-Jährige musste zu Fuß nach Hause gehen. Die Schlüssel kann er abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |elz

