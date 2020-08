Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gebäudebrand in Stockach-Mahlspüren

Stockach-Mahlspüren/Lkr. KN (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Brandgeschehen in Stockach-Mahlspüren. Ein Einfamilienhaus mit angebauter Kfz-Werkstatt brannte in der Pfullendorfer Straße und führte zu einem größeren Einsatz der örtlichen Feuerwehren. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern derzeit noch an, eine technische Ursache ist zu vermuten. Über das Treppenhaus breitete sich das Feuer in die oberen Etagen aus und zerstörten den Dachstuhl weitestgehend. Ersten Schätzungen zu Folge liegt der Brandschaden bei ca. 500 000.- EUR. Die Hausbewohner waren beim Ausbruch des Brandes außer Haus, Nachbarn entdeckten das Feuer, als Rauch aus dem Dach aufstieg. Das anfängliche Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, die zunächst beendeten Löscharbeiten mussten im Anschluss gegen 20 Uhr erneut durchgeführt werden, da Glutnester in der Dachisolierung zu einem erneuten Aufflammen führten und den Dachstuhl zerstörten. Die Löscharbeiten am Brandobjekt dauerten bis nach Mitternacht, die Pfullendorfer Straße war zeitweise für den Durchgangsverkehr gesperrt.

