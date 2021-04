Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter steigt in Büroräume in Boele ein und stiehlt Geldkassette

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (16.04.2021) bis Montag (19.04.2021) kam es zu einem Diebstahl aus den Büroräumen einer Firma in Boele. Ein 54-Jähriger Mitarbeiter des Unternehmens in der Kabeler Straße rief die Polizei hinzu, als er am Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr, die durchwühlten Schubladen im Eingangsbereich sah. Er hatte die Räumlichkeiten am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr verlassen. Die Beamten stellten fest, dass der Täter noch durch weitere Räume gegangen und vermutlich durch ein angelehntes Fenster der Toilette eingestiegen ist. Er stahl eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort und die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

