Polizei Paderborn

POL-PB: Tragischer Unfall in Bad Wünnenberg am Samstagmittag

33181 Bad Wünnenberg (ots)

Samstag, 16.01.2021, 11:45 Uhr Bad Wünnenberg, Mordian-Loer-Weg

Tragischer Unfall mit verstorbenem 7jährigen

Am Samstag, den 16.01.2021 kam es gegen 11:45 Uhr auf dem Gelände einer Scheune in Bad Wünnenberg nahe des Mordian-Loer-Weges zu einem tragischen Unfall. Bei Holzladearbeiten mit einem Traktor geriet der 7-jährige Sohn des 41-jährigen Traktorfahrers aus bislang noch ungeklärter Ursache unter den Traktor. Das 7-jährige Kind verstarb noch am Unfallort an den Folgen der Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

