POL-RT: Frontal mit Langholztransporter kollidiert; Im Bus gestürzt; Zahlreiche Fahrzeuge angegangen und Pkw gestohlen; Baucontainer aufgebrochen

Metzingen (RT): Kollision zwischen Pkw und Langholztransporter

Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Langholztransporter, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, hat ab dem Montagvormittag zu einer stundenlangen Vollsperrung der B 312 bei Metzingen geführt. Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Kombi von Metzingen herkommend in Richtung Stuttgart. Zwischen dem Stadtgebiet und der Nordtangente geriet der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Langholz-Laster. Dessen 56 Jahre alter Fahrer hatte noch vergeblich versucht, nach rechts auszuweichen. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW in den linken Grünstreifen abgewiesen und kam dort um die eigene Achse gedreht zum Stehen. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, beläuft sich der Gesamtschaden ersten Schätzungen zufolge auf 90.000 Euro. Das geladene Langholz des Lkw musste noch an der Unfallstelle auf zwei andere Sattelzüge umgeladen werden. Der betroffene Streckenabschnitt der Bundesstraße konnte erst gegen 13.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin war durch die Straßenmeisterei eine Umleitung eingerichtet worden. (mr)

Esslingen (ES): Zeugen zu Sturz in Bus gesucht

Nachträglich ist bei der Verkehrspolizei Esslingen ein Verkehrsunfall angezeigt worden, bei dem ein älterer Mann in einem Bus zu Fall gekommen und dabei schwer verletzt worden ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand war am Montag vergangener Woche, 15.06.2020, ein Bus der Linie 101 im Verlauf der Plochinger-/Neckarstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Etwa gegen 10.15 Uhr musste der bislang unbekannte Fahrer vermutlich aufgrund eines einfahrenden Pkw abbremsen. Zwei Frauen verloren daraufhin den Halt und rissen den ebenfalls stehenden 83-Jährigen zu Boden. Ohne sich um die gestürzten Fahrgäste zu kümmern, setzte der Buslenker seine Fahrt fort. Der Senior verließ am Hauptbahnhof das Fahrzeug. Der 83-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er seitdem stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Sachdienliche Hinweise, insbesondere von weiteren Businsassen, werden unter Telefon 0711/3990-420 an die Verkehrspolizei Esslingen erbeten. (ms)

Bempflingen (ES): Zahlreiche Fahrzeuge angegangen - Fahndung nach gestohlenem VW Passat (Zeugenaufruf)

Nach einem silber-grauen VW Passat Kombi mit dem Kennzeichen ES-KB 4243 fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen, nachdem der Wagen in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Uhlandstraße gestohlen worden ist. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war im Zeitraum von 21 Uhr bis sechs Uhr eine Gruppe von mehreren Männern in Bempflingen und in Kleinbettlingen unterwegs. Wahllos überprüften sie die Verschlussverhältnisse an den geparkten Fahrzeugen. Dabei stießen sie in der Hörnlestraße, Uhlandstraße, Karlstraße, und Stiegelstraße auf bislang acht Fahrzeuge, die unverschlossen gewesen sein dürften. Diese Autos durchsuchten sie, wobei ihnen kleinere Münzgeldbeträge und in einem Fall ein Rucksack mit Badekleidung in die Hände fiel. Zudem fanden sie in einer unverschlossenen Mercedes E-Klasse und in dem gesuchten VW Passat die Fahrzeugschlüssel vor und entwendeten die Fahrzeuge. Während der Mercedes noch im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Bempflingen abgestellt aufgefunden werden konnte, fehlt von dem gestohlenen VW Passat noch jede Spur. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07127/32261 um Hinweise. Hinweise zu dem gestohlenen VW Passat nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Baucontainer aufgebrochen

Einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße Hoher Steg haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aufgebrochen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschafften sich die Einbrecher über die Tür gewaltsam Zutritt zu dem Container. Daraus ließen sie zahlreiche Werkzeuge wie mehrere, teils benzinbetriebene Trennschleifer, einen Abbruchhammer der Marke Hilti, einen Verdichter der Marke Wacker sowie andere Arbeitsmaschinen mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

