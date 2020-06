Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Kinder belästigt; Küchenbrand; Mehrmals betrunken Auto gefahren; Diebstahl von E-Bikes; Streit um Parkplatz

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingestiegen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntag in eine Wohnung in der Rügenstraße eingestiegen ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, nutzte der Dieb den Umstand, dass zwischen zehn Uhr und 15 Uhr die Wohnungsinhaber sowohl die Terrassentür, als auch die Eingangstür zum Lüften offenstehen hatten und schlich sich unbemerkt in die Wohnung. Dort ließ er zwei Geldbörsen mit mehreren hundert Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten mitgehen, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Sonnenbühl (RT): Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntagnachmittag ist ein 32-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Kurz vor 14 Uhr befuhr der Biker die L 230 von Gönningen in Fahrtrichtung Sonnenbühl. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei ins Schlingern und in der Folge nach rechts in einen Grünstreifen. Dort fuhr er noch mehrere Meter eine Böschung hinab, ehe er von seiner Honda stürzte. Die Maschine musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Wendlingen (ES): In Schnellgaststätte eingebrochen

In eine Schnellgaststätte in der Ulmer Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und neun Uhr hebelte der Einbrecher eine verschlossene Tür auf und verschaffte sich so Zugang zum Gastraum. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Betrunken und unter Drogen von der Fahrbahn abgekommen

Erheblich betrunken war eine 37-Jährige, die am frühen Montagmorgen auf der L 1205 zwischen Wolfschlugen und Sielmingen im Straßengraben gelandet ist. Die Frau war gegen fünf Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße von Wolfschlugen nach Sielmingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Sielmingen kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und schrammte an einem Baum vorbei, bevor ihr Wagen im Straßengraben auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Die Fahrerin und ihr 20 Jahre alter Beifahrer blieben zum Glück unverletzt. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,3 Promille. Zudem ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch den Konsum illegaler Drogen. Nachdem eine entsprechende Überprüfung ebenfalls positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der 37-Jährigen einbehalten. Ihr Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kinder belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 60 bis 65 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend auf dem sogenannten Fahrradtrail, der Verlängerung des Solwegs im Stadtteil Stetten, drei Kinder belästigt haben soll, fahndet die Kriminalpolizei Esslingen. Die drei Buben im Alter von 11, 12 und 13 Jahren waren gegen 18 Uhr auf dem Fahrradtrail in Richtung Walzenmühle unterwegs, als sie von dem Unbekannten mit dem Hinweis, dass es auf dem Weg matschig sei, angesprochen wurde. Der Mann soll sich dann wenige Meter weiter auf den Boden gesetzt, seine Hose heruntergelassen und vor den Kindern onaniert haben. Die Kinder fuhren daraufhin weiter.

Der Mann, der sich öfter auf dem Fahrradtrail aufhalten soll, wird als dunkelhaarig und von blasser Hautfarbe beschrieben. Er trug dunkelblaue, bis hoch zu den Oberschenkeln reichende Strümpfe und eine ganz kurze Mädchenjeans, ähnlich wie eine Hotpants. Zudem hatte er eine grauen Kinder-Fahrradhelm mit weißen Mustern und einem hellgrünen Gurt auf. Unterwegs war der Mann mit einem weißen E-Bike mit schwarzer Markenaufschrift. Am Akku des Fahrrads hing ein Schlüssel mit einem Teddybären. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen. (cw)

Nürtingen (ES): Öl in Pfanne fängt Feuer

Ein Küchenbrand mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 Euro hat sich am Sonntagnachmittag in der Nürtinger Innenstadt ereignet. Kurz vor 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Bahnhofstraße aus, nachdem dort ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Bei deren Eintreffen war bereits eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im ersten Obergeschoss erkennbar, weshalb sämtliche Personen durch die Polizei aus dem Gebäude evakuiert wurden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Brand in der Küche der betroffenen Wohnung ausgebrochen war. Die Flammen konnten sodann von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich beim Kochen Öl in einer Pfanne entzündet, worauf das Feuer auf die Dunstabzugshaube übergriff. Die zwei Bewohner, ein 26-jähriger Mann und eine Frau im Alter von 21 Jahren, versuchten noch vergeblich, die Situation durch eigene Löschversuche unter Kontrolle zu bringen. Hierbei zogen sich beide eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Nach Beendigung des Einsatzes konnten alle übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Seitens der Polizei wurden zwei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. (mr)

Lenningen (ES): In Café eingebrochen

In ein Café in Unterlenningen ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangten bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in das Gebäude in der Max-Leuze-Straße. Ersten Erkenntnissen nach mussten die Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Filderstadt (ES): Mehrmals betrunken Auto gefahren

Gleich zweimal haben Beamte des Polizeireviers Filderstadt einen stark betrunkenen Autofahrer im Laufe des Wochenendes angetroffen. Am Samstag meldeten Zeugen kurz nach 14.30 Uhr, dass ein Mann torkelnd aus einem Mercedes in Bonlanden ausgestiegen war. Als eine Polizeistreife den 38-Jährigen kurze Zeit später antraf, stellte sie eine erhebliche Alkoholfahne bei ihm fest. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Fahrer seinen Führerschein aushändigen. Am Sonntagmorgen bemerkte dieselbe Polizeistreife den Mercedes kurz vor acht Uhr in der Sielminger Hauptstraße und hielt das Fahrzeug an. Am Steuer saß erneut der 38-Jährige. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten ein Weizenbier in der Mittelkonsole des Pkw. Der Mann konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Ein erneuter Test ergab einen Wert von über dreieinhalb Promille. Er musste sich einer weiteren Blutentnahme unterziehen. (ms)

Weilheim an der Teck (ES): Motorrad aufgefahren

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Weilheim. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Smart Roadster auf der Zeller Straße in Richtung Aichelberg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung des Tobelwasenweges musste er verkehrsbedingt an der Fußgängerbedarfsanlage anhalten. Dies erkannte der hinter ihm fahrende, 52-jährige Fahrer einer Suzuki zu spät und fuhr zunächst auf den Smart auf. Anschließend prallte das Motorrad gegen einen Mast der Ampelanlage. Der Biker wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (sm)

Lenningen (ES): Zusammenstoß mit entgegenkommendem Pkw

Leicht verletzt haben sich ein 33-jähriger Motorradfahrer und ein 41-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B 465 in Lenningen. Gegen elf Uhr befuhr der Biker die Bundesstraße in Richtung Schlatterhöhe. Dabei verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Triumph Bonneville, stürzte und rutschte in einen entgegenkommenden Toyota Auris. Glücklicherweise wurde der 33-Jährige seitlich am Pkw vorbeigeschleudert, sodass er sich, wie auch der 41-jährige Pkw-Lenker, nur leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Plochingen (ES): Quad-Lenker leicht verletzt

Offenbar ein Fahrfehler hat am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem ein 49-Jähriger verletzt worden ist. Der Mann war mit seinem Quad der Marke Yamaha gegen 12.30 Uhr auf der L 1201 in Richtung Aichschieß unterwegs. In einem Kreisverkehr auf Höhe des Kornbergwegs beschleunigte der 49-Jährige sein Fahrzeug plötzlich stark, überfuhr eine Verkehrsinsel an der Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Aichschieß und krachte in einen entgegenkommenden Kia einer 32-Jährigen. Der Quad-Lenker stürzte dabei und schlitterte noch gegen einen Laternenmasten. Er wurde nachfolgend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Quad musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Nürtingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Gegen 20 Uhr war es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 25 und 27 Jahre alten Männern gekommen. In der Folge soll der 25-Jährige, als er offenbar versucht hat, den zwischenzeitlich in seinem Fahrzeug sitzenden 27-Jährigen zu attackieren, von dem Fahrzeug mitgeschleift worden sein. Beide Kontrahenten wurden dabei verletzt und der 25-Jährige wurde von dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an. (rn)

Ostfildern (ES): Zahlreiche Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Einen größeren Sachschaden haben unbekannte Täter am Wochenende in Nellingen verursacht. In der Nacht zum Sonntag beschmierten sie unter anderem Fassaden, Schaufenster und Verkehrszeichen mit Farbe. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 3416983-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht und davongefahren

Ein unter Alkoholeinfluss stehender, 17-jähriger Autofahrer hat am frühen Montagmorgen in der Tübinger Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Der Jugendliche war den derzeitigen Ermittlungen zufolge mit seinem gleichaltrigen Beifahrer gegen drei Uhr auf der Mühlstraße abwärts in Richtung Friedrichstraße unterwegs. Dabei fuhr er mit dem Renault Twingo frontal auf ein Verkehrszeichen und streifte außerdem eine Straßenlaterne. Nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte, konnte der Unfallverursacher, der in Richtung Reutlinger Straße weitergefahren war, von der Polizei gestoppt werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille, weshalb er später eine Blutprobe abgeben musste. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer nur über eine Prüfbescheinigung zum "Begleitenden Fahren ab 17" verfügt. Diese wurde in der Folge sichergestellt. Der Gesamtschaden am Pkw und den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Der Twingo wurde abgeschleppt. Der 17-Jährige sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft sowie dem Widerruf seiner Fahrerlaubnis entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): E-Bikes gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Firma in der Nobelstraße eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Aus dem Ausstellungsraum ließen sie zwei E-Bikes der Marken I:SY DrivE S8 und Conway Xyron 227, sowie fünf E-Bike Akkus der Marken Bosch und Shimano mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt mehr als 10.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Nobelstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07457/9380110 zu melden. (cw)

Balingen (ZAK): Bei Sturz von E-Bike schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagmittag in Frommern zugezogen. Die 49-Jährige fuhr gegen 12.20 Uhr mit ihrem E-Bike in der Waldstetter Straße in Richtung Balinger Straße. Als sie versuchte, von der Fahrbahn über einen Bordstein auf den Gehweg zu fahren, kam sie zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Die Frau erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste und dort stationär aufgenommen wurde. (sm)

Hechingen (ZAK): Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer ist am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Ein 71-Jähriger fuhr mit einem VW Golf gegen 19.10 Uhr von der Hohenzollernstraße in Richtung K 7107. An der dortigen Einmündung bog er nach links in die Kreisstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden 53 Jahre alten Bikers. Dieser erlitt durch den anschließenden Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Seine Yamaha und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Zu den Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke musste bis zum Abschluss der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme bis circa 22 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Balingen (ZAK): Streit um Parkplatz führt zu Auseinandersetzung

Möglicherweise wegen einer unerlaubten Benutzung eines Privatparkplatzes ist es am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr, in der Mettenöschstraße zu Streitigkeiten zwischen vier Männern gekommen. Diese arteten schnell in Handgreiflichkeiten aus, bei denen teilweise auch Metallstangen zum Einsatz kamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 36-Jähriger dabei leicht verletzt. Der Polizeiposten Frommern hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

