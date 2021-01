Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Unfall auf Dr.-Rörig-Damm gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall auf dem Dr.-Rörig-Damm wegen des Verdachts der Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Am Mittwoch (13.01.2021) fuhr ein Opel-Astra-Fahrer (23) auf dem Dr.-Rörig-Damm in Richtung Nordstraße. Er wollte nach links in die Salierstraße abbiegen und hielt in der Straßenmitte an. Ein Seat fuhr rechts an dem stehenden Astra vorbei und es kam zu einer Kollision. Ohne anzuhalten fuhr der Seat weiter. Die Seatfahrerin (78) konnte wenig später ermittelt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei noch Zeugen. Sachdienliche Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251 306-0.

