Polizei Paderborn

POL-PB: Jungen angefahren und geflüchtet

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall auf dem Ingolstädter Weg wegen Fahrerflucht und sucht einen roten Audi sowie dessen Fahrer und Unfallzeugen.

Am Dienstagabend gingen zwei Jungen und ein Mädchen gegen 21.30 Uhr in Höhe des Einkaufszentrums vom Parkplatz aus über den Ingolstädter Weg. Ein in Richtung Schwabenweg fahrender Audifahrer bremste wegen der Fußgänger und touchierte einen 13-Jährigen am Bein. Ohne anzuhalten fuhr der Audi weiter. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, die ärztlich behandelt wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 beim Verkehrskommissariat zu melden.

