Polizei Paderborn

POL-PB: Zeuge schlägt Einbrecher in die Flucht

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Ein couragierter Zeuge hat am Dienstagabend drei mutmaßliche Einbrecher entdeckt und verfolgt. Den Tatverdächtigen gelang die Flucht, aber der größte Teil der Beute blieb zurück.

Ein lauter Knall machte den Zeugen (36) gegen 22.30 Uhr am Kamp auf drei Jugendliche aufmerksam. Die drei trugen einen größeren Gegenstand von einer Werkstatt weg. Der Zeuge entdeckte eine aufgebrochene Tür an der Werkstatt und verständigte den Besitzer. Er selbst setzte sich in sein Auto, um die Tatverdächtigen zu suchen und entdeckte das Trio tatsächlich in der Antoniusstraße. Auch die mutmaßlichen Einbrecher bemerkten den Verfolger. Sie sprangen in Vorgärten und tauchten auf den Grundstücken unter. Die alarmierte Polizei fahndete weiter nach den Tatverdächtigen. Sie sollen 15 bis 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Sie hatten kurze dunkle Haare und wirkten südländisch. Alle waren schwarz gekleidet.

Aus der aufgebrochenen Werkstatt hatten die Täter zwei Handkreissägen, eine Drechselmaschine und einen Akkuschrauber gestohlen. Bis auf den Akkuschrauber wurde die Beute unter einem Busch an der Ecke Kamp/ Lohweg aufgefunden. Die Einbrecher müssen das Diebesgut auf der Flucht dort abgelegt haben.

Möglicherweise sind die Tatverdächtigen von weiteren Zeugen gesehen worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

