POL-HA: Randalierer wird in Gewahrsam genommen und leistet Widerstand

Hagen (ots)

Als Polizeibeamte am Dienstagabend (20.04.2021) in der Innenstadt einen 32-jährigen Randalierer in Gewahrsam nahmen, leistete dieser Widerstand. Den Polizisten wurde der Hagener gegen 23.00 Uhr gemeldet, weil er laut schreiend über die Frankfurter Straße gelaufen ist. Nachdem die Beamten ihn ansprachen schrie er weiter und wurde zunehmend aggressiv. Er kam ihnen immer wieder sehr nah und ließ sich nicht beruhigen. Einen Platzverweis ignorierte der alkoholisierte Mann. Er wurde immer lauter und aggressiver. Die Beamten legten ihm Handschellen an. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und trat immer wieder in deren Richtung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige verbrachte die Nacht im Gewahrsam und erhielt eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (sen)

