POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Senior verursachte gleich mehrere Unfälle - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Berglen: Reh ausgewichen

Ein 65-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag die Hirschstraße (L 1140) von Hößlinswart in Richtung Steinach. Als ein Reh die Fahrbahn querte musste der Autofahrer ausweichen. Er kam nach rechts von der Straße ab und krachte letztlich gegen eine Leitschutzplanke. Der Autofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Unfallauto, an dem 8000 Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Waiblingen: 91-Jähriger verursacht mehrere Unfälle und begeht Fahrerflucht

Offenbar aufgrund des hohen Alters und der daraus resultierenden körperlichen Einschränkungen war am Donnerstagvormittag ein 91-Jähriger in Waiblingen nicht mehr in der Lage unfallfrei seinen Wagen durch den Verkehr zu lenken. Gegen 10:00 Uhr wollte der Mann von der Alten Waiblinger Straße nach links in die Neustadter Hauptstraße abbiegen. Hierbei verhielt sich der Mann allerdings bereits derart ungeschickt, dass er noch vor dem Abbiegevorgang im Kurvenbereich rangieren musste. Dabei fuhr der Senior mit seinem Honda Jazz rückwärts gegen ein Verkehrszeichen, welches durch das Fahrzeug aus dem Sockel gerissen wurde und umfiel. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und musste dann feststellen, dass der Unfallfahrer nach dieser ersten Kollision seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Kurz vor 11:00 Uhr war der Fahrer mit seinem Honda im Begriff rückwärts aus dem Krautlandweg auszufahren. Dabei stieß er mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen einen dortigen Betonsockel. Nach einer ersten Begutachtung des Schadens folgte der Senior dem Rat einer Zeugin und wendete sein Fahrzeug. Anschließend fuhr er ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern davon. Kurz nach 11:30 Uhr fand sich der Unglücksrabe erneut mit seinem Wagen im Krautlandweg. Bei einem erneuten Wendeversuch fuhr er wieder auf denselben Betonsockel auf. Die Zeugin, welche bereits seinen ersten Unfall dort beobachtet hatte, forderte den Senior auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Dem kam der Senior nicht nach, sondern versuchte seine Fahrt fortzusetzen. Dabei fuhr er auf ein in einer Hofeinfahrt geparkten Opel Mokka auf. Der Zeugin gelang es, den Mann dazu zu bewegen aus dem Wagen auszusteigen und ihm den Schlüssel abzunehmen. Der Gesamtsachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten hatte der ältere Herr ein Einsehen und gab freiwillig seine Fahrerlaubnis zurück. Er händigte hierzu den Beamten seinen Führerschein aus. Die Fahrerlaubnisbehörde wird nun darüber in Kenntnis gesetzt.

Remshalden-Geradstetten: Heckenbrand

Kurz nach 19:00 Uhr am Donnerstagabend meldete ein Zeuge, dass in der Seegasse eine Hecke in Brand stehe. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Offenbar hatten die Flammen von einer zuvor entzündeten Feuerstelle auf die Hecke übergegriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Winnenden: Nackter Mann in der Nähe einer Kita

Am Donnerstag gegen 20:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass sich ein nackter Mann in der Nähe einer Kita in der Albertviller Straße aufhalte. Als die Polizei dort eintraf befand sich der Mann auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte. Offenbar befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten konnten den 34-Jährigen zunächst in Gewahrsam nehmen, bevor er an eine Klinik überstellt wurde.

