Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Zimmern ob Rottweil) Diesel aus Lkw abgeschlaucht

A81, Zimmern ob RottweilA81, Zimmern ob Rottweil (ots)

Rund 600 Liter Diesel haben Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 8 Uhr aus einer Sattelzugmaschine gestohlen, die auf dem Autobahnparkplatz Eschachtal West abgestellt war. Die Täter überwanden zunächst einen Metallbügel, der sich über dem Tankdeckel befand und stachen anschließend dessen Schloss mit einem unbekannten Gegenstand auf, um an den Kraftstoff zu kommen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich des Parkplatzes verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Zimmern (Tel. 0741/34879-0) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Michaela Hirt

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell