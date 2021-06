Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr stellte die Geschädigte ihre Damenfahrrad der Marke "Hercules" am Friedhof in der Thomas-Mann-Straße an die dortige Friedhofsmauer. Als sie gegen 14:00 Uhr wieder zum Fahrrad kam, war es weg. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/5772-0 zu melden.

Waiblingen-Neustadt: gemeldeter Dachstuhlbrand

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr wurde in der Neustadter Hauptstraße ein Dachstuhlbrand gemeldet. Daraufhin eilten 40 Feuerwehreinsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen zum Brandort. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Dachdämmung, vermutlich durch Zigarettenstummel, schmorrte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Weinstadt-Beutelsbach: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 12:50 Uhr kam es in der Radunterführung in der Cannonstraße zu einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrerinnen, wobei die Verursacherin weiterfuhr. Sie konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 16 Jahre alt; ca. 170 cm groß, braune Haare, Brillenträgerin, unterwegs mit einem mintfarbigen Mountainbike mit weißer Aufschrift und einem Korb auf dem Gepäckträger. Die gestürzte Radfahrerin wurde leicht verletzt. Zeugen und/oder Beteiligte am Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell