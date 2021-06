Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und 6:30 Uhr am Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Roßfelder Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Dennoch entstand Sachschaden bei dem Einbruch.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Bühlertann: Unfall mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr war eine 54-jährige Renault-Fahrerin auf der Ellwanger Straße in Richtung Halden unterwegs. Ein 63 Jahre alter Audi-Fahrer wollte von der Bruckwiesen Straße auf die Ellwanger Straße nach links abbiegen und übersah dabei den Renault. Es kam zum Zusammenstoß. Die 54-jährige Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell