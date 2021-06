Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist belästigte zwei Frauen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagmorgen 08:30 Uhr einen geparkten VW in der Fronackerstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Backnang: Weitere Passantin von Exhibitionist belästigt

Wie bereits in einer Polizeimeldung am Donnerstag berichtet wurde, hat ein Junge am Mittwochabend eine 18-jährige Frau sexuell belästigt. Nun wurde ein weiterer Vorfall bekannt. Vermutlich derselbe Junge, der mit einem City-Roller unterwegs war, erkundigte sich am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Ludwig-Richter-Straße bei einer 70-jährigen Passantin nach dem Weg zum Bahnhof. Als sich die beiden gegenüberstanden, entblößte er sein Geschlechtsteil. Danach fuhr der Junge mit dem Cityroller in Richtung Schubartstraße weg. Möglicherweise wurden noch weitere Personen Opfer derartiger Vorfälle. Bislang gibt es noch keine heiße Spur zum Täter. Im vorliegenden Vorfall wurde der Tatverdächtig als ca. 15-jähriger Junge mit normaler Statur beschrieben, der dunkel gekleidet gewesen sei. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen werden.

Zum besseren Verständnis wird die Pressemeldung des ersten Vorfalls hier angefügt:

Backnang: Exhibitionist belästigt junge Frau (17.07.2021)

Eine 18-jährige Frau war am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Ludwig-Richter-Straße unterwegs, als sie von einem Jungen angesprochen wurde. Dieser zog dann plötzlich seine Hose herunter und entblößte sich. Danach ging der Junge weiter. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Er wird zwischen 11 und 14 Jahre geschätzt, war ca. 145 cm groß, hatte hellblonde Haare, korpulent und er sprach akzentfrei Deutsch. Der Junge war mit einem City-Roller unterwegs und trug T-Shirt und eine knielange Hose. Hinweise auf den Jungen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9500 entgegen.

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

Ein 69-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag gegen 9.30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Blumenstraße. Bei der Chelmsford-Brücke wollte er im Kurvenbereich auf die rechte Fahrspur wechseln. Er übersah hierbei den neben ihm fahrenden Pkw Skoda und verursachte beim Zusammenstoß 2500 Euro Sachschaden.

Winterbach: Vorfahrt missachtet

Ein Kreuzungsunfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in der Talstraße in Winterbach. Eine 55-jährige Corsa-Fahrerin wollte von der Ledergasse kommend in die Talstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 61-jährigen Golf-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Autos wurden abgeschleppt.

