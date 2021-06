Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Fahrzeugbrand

Rems-Murr-Kreis: (ots)

In der Eppingerstraße brannte am Freitag gegen 00.30 Uhr ein Pkw nahezu vollständig aus. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Löschfahrzeugen und 12 Einsatzkräften im Einsatz. Der Pkw Mitsubishi, der am Donnerstag gegen 21 Uhr geparkt wurde, stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen und größeren Schaden vermeiden, da der brennende Wagen wegrollte und vermutlich ohne Zutun der Feuerwehr das Feuer auf weitere parkende Autos übergegriffen hätte. Die Brandursache ist unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.

