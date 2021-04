Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Tönisvorst - Vorst (ots)

Am heutigen Tag, gegen 15.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Seulenstraße / Clevenstraße. Die Unfallstelle liegt in einem verkehrsberuhigten Bereich. Eine 79 jährige Tönisvorsterin befuhr mit ihrem Fahrrad die Kuhstraße und wollte ihre Fahrt geradeaus auf die Seulenstraße fortsetzen. Ihr entgegen kam eine 66 jährige Tönisvorsterin mit ihrem PKW Ford Fiesta. Diese wollte nach links auf die Clevenstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 79 jährigen Radfahrerin, die daraufhin zu Fall kam. Sie wurde leicht verletzt.

