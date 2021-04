Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Korrekturmeldung - Kripo fahndet nach einem Exhibitionisten

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In unserer Meldung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Vorfall ereignete sich nicht wie geschrieben in Kaldenkirchen auf der Steyler Straße, sondern auf dem Kaldenkirchener Grenzweg/Kaldenkerkergrensweg in der Nähe eines kleinen Sees/Visvijver. /mr (265)

