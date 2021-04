Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Kripo fahndet nach einem Exhibitionisten

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann nackt zwei 14 und 15 Jahre alten Mädchen. Der Mann sei, so die Angaben der Jugendlichen, plötzlich aus einem Gebüsch hervorgetreten und habe sich den Mädchen nackt gezeigt, Er habe lediglich eine Sturmhaube getragen. Der Vorfall ereignete sich auf der Steyler Straße in unmittelbarer Nähe zur niederländischen Grenze. In diese Richtung sei der Mann auch weggegangen.

Die Kripo prüft, ob es einen Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Sachverhalt gibt. Im April 2020 hatte sich auf einem Wanderweg im Bereich Galgenvenn ein ebenfalls mit Sturmhaube "bekleideter" Mann einer erwachsenen Frau schamverletzend gezeigt. (Meldung 357 vom 24.4.20.) Die Kripo bittet Hinweisgeber, denen in der Gegend in der Vergangenheit ein entsprechend beschriebener Mann aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /ah (

