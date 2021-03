Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Bilanzen von drei Geschwindigkeitskontrollen

Kreis Viersen (ots)

Am Sonntag hat die Polizei an der K 1 in Nettetal-Hinsbeck/Glabbach kontrolliert. Dort sind 70 km/h erlaubt. In sechs Stunden sind dort von insgesamt 804 gemessenen Fahrzeugen 68 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs gewesen, zehn davon im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Neben einen Punkt in Flensburg müssen nun zwei Fahrerinnen/Fahrer ein Bußgeld von 120 Euro, vier weitere 80 Euro und weitere vier 70 Euro zahlen.

Am Dienstag waren bei einer Kontrolle in Grefrath-Vinkrath an der L 39 bei erlaubten 70 km/h 59 von 1836 Fahrzeugen zu schnell, wovon fünf ein Bußgeld erhalten. Trauriger Spitzenreiter nach oben war ein Fahrzeug, bei dem das Messgerät 125 km/h anzeigte. Neben einem Fahrverbot von einem Monat drohen nun 240 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Zudem kontrollierte die Polizei am Dienstag kurzentschlossen zwischen 14 und 15 Uhr mit einem Lasermessgerät an der Straße 'Am Schlibecker Berg' in Nettetal-Lobberich. Die ernüchternde Bilanz dort ist, dass insgesamt 15 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs waren. Bei einem Motorradfahrer zeigte das Messgerät 126 km/h an. Auch auf ihn kommen nun neben einem Fahrverbot von einem Monat ein Bußgeld von 240 Euro und 2 Punkte in Flensburg zu.

Rechnen Sie stets und überall mit unseren Kontrollen gegen den "Killer Nummer 1" auf unseren Straßen. Fahren Sie stets angemessen und sorgen Sie so dafür, dass alle sicher und unverletzt an ihr Ziel kommen. /mr (261)

