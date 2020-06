Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Seniorin übersieht Auto

Am Samstag erlitt eine E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall in Riedlingen leichte Verletzungen.

Laut Mitteilung der Polizei war die 74-Jährige gegen 18 Uhr auf einem Feldweg zwischen Riedlingen und Grüningen unterwegs. Sie wollte die Landesstraße mit ihrem E-Bike überqueren. Dazu hielt die Frau an und vergewisserte sich, ob frei ist. Beim Losfahren übersah sie eine aus Richtung Riedlingen kommende Autofahrerin. Die 29-Jährige wich aus, stieß mit ihrem Honda aber dennoch gegen die Radlerin. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 1.000 Euro, der am Trekkingrad etwa 50 Euro.

