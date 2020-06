Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Hoher Schaden durch Schmierer

Wegen Sachbeschädigungen ermittelt seit Montag die Polizei in Rechberghausen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, waren Freitagnacht Schmierer in der Stadt unterwegs. An mehreren Stellen an einem Gebäude in der Straße Schloßmarkt müssen sie zwischen 19 und 7.45 Uhr gesprüht haben. Von dem Täter wurden Buchstaben und Zahlen in schwarzer, blauer und grauer Farbe hinterlassen. So entstanden Schäden an Fenstern und Hausmauern.

Ein weiterer Fall ereignete sich in einer Unterführung in der Bahnhofstraße: Dort stellte die Polizei ähnliche Schmierereien fest. Wann der Unbekannte dort unterwegs war, muss die Polizei noch ermitteln. Die Ermittler vom Polizeiposten Rechberghausen (07161 93810) überprüfen nun, ob ein und derselbe Täter die Wände beschmiert hat. Dazu haben die Polizisten viele Spuren gesichert. Nun suchen sie die Verursacher. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti läuft eben "nicht alles wie geschmiert". Davon können sich Kinder und Jugendliche im Internet unter www.polizeifürdich.de überzeugen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

