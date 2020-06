Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Radfahrer stürzt

Am Sonntag zog sich ein 22-Jähriger bei einem Unfall in Wiesensteig leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Mountainbike in der Sommerbergstraße unterwegs. Dort soll er so stark gebremst haben, dass er über den Lenker nach vorne stürzte und auf der Straße landete. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen entstand am Fahrrad kein Schaden. Der Mann trug einen Schutzhelm.

Die Polizei rät, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Der Helm sei in der Lage, schwere Kopfverletzungen zu verhindern. Mehr Infos gibt die Polizei im Internet unter www.schuetze-dein-bestes.de.

+++1096210

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell