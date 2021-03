Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vermisste 12-Jährige

Willich (ots)

Seit dem 29. März ist eine 12-Jährige aus einer Willicher Jugendeinrichtung verschwunden. Zuletzt wurde sie am 29. März am Bahnhof in Viersen gesehen. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Eigen- oder Fremdgefährdung. Ein Foto und eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/viersen-vermisstes-kind Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 377-0. /mr /260)

