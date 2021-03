Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Radfahrer fährt auf Anhänger auf und verletzt sich schwer

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Dienstag fuhr ein 44-jähriger Grefrather gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto mit Anhänger in Vorst auf der Oedter Straße. An einer Engstelle musste der 44-Jährige sein Gespann verkehrsbedingt anhalten. Ein 40-jähriger Radfahrer aus Grefrath, der in gleicher Richtung unterwegs war, bemerkte dieses vermutlich zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Durch den Aufprall stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Eine Krankenwagenbesatzung brachte den 40-jährigen ins Bethesda-Krankenhaus nach Mönchengladbach. Am Fahrrad entstand größerer Sachschaden. Am Anhänger sowie an einem geparkten Auto entstand leichter Sachschaden. /mr (259)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell