Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Hund nicht angeleint - Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Nettetal-Schaag (ots)

Am Dienstag fuhr ein 81-jähriger Nettetaler gegen 13.50 Uhr mit seinem Fahrrad in Schaag auf dem Kreuzgartenweg. In Höhe der Gedenkstätte lief plötzlich ein Hund aus einem Gebüsch heraus in das Fahrrad des Seniors. Durch den Zusammenstoß stürzte der 81-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. Der Hund blieb dabei unverletzt. Zuvor lief er der Hundehalterin, eine 62-jährige Deutsche aus Nettetal, weg, bevor sie ihn anleinen konnte. /mr (258)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell