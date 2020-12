Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Möglicher Verkehrsunfall in der Layenstraße Name des Kindes bisher nicht bekannt

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am 07.12.2020 kam es gegen 16:00 Uhr in der Layenstraße in Idar-Oberstein, auf Höhe der dortigen AGIP-Tankstelle, zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Pkw und einem Schulkind. Ein Schulkind aus einer größeren Gruppe sei dabei vom Bürgersteig auf die Straße gelaufen ohne den Verkehr zu beachten.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise (z.B. Name des Kindes) zum o.g. Vorfall tätigen können werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Tel: 06781-5610

Mail: piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell