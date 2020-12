Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW wird in der Hauptstraße beschädigt

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 06.12.2020, 07:00 Uhr bis zum 07.12.2020, 08:30 Uhr kommt es in der Hauptstraße in Idar-Oberstein in Höhe der Hausnummer 343 zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Durch unbekannte Täter wird der rechte Außenspiegel eines Toyotas stark beschädigt. Die Täter verließen daraufhin unerkannt die Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300.-.

Sachdienliche Hinweise / verdächtige Wahrnehmungen im o.g. Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781 / 561-0 entgegen.

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

