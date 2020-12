Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug beschädigt, Fahrerflucht

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 05.12.2020 gegen 18:30 Uhr, wurde in der Hohlstraße in Idar-Oberstein ein parkender Ford Focus durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Tel: 06781-5610

Mail: piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell