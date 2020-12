Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahndung nach flüchtigem PKW nach Verfolgungsfahrt in Trier-Süd

Trier (ots)

Am Morgen des 06.12.2020 gegen 03:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Trier in der Saarstraße ein dunkler SUV (vermutlich Seat) festgestellt, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Leoplatz über die Kreuzung in Richtung Medardstraße fuhr. Hierbei verfehlte der PKW nur knapp den vorfahrtsberechtigten Streifenwagen. Der PKW entfernte sich mit weiterhin hoher Geschwindigkeit über die Matthiasstraße und Medardstraße in Richtung Pellinger Straße. Die Polizei Trier sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und Fahrer machen können (Tel.: 0651-9779 5210).

