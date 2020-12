Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Werkzeugdiebstahl im Gymnasium Konz

KonzKonz (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020 kam es zwischen 13:00 und 15:30 Uhr im Gymnasium in Konz zum Diebstahl von hochwertigem Werkzeug von einer Baustelle in den Räumlichkeiten der Schule. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen Baustaubsauger, eine Akku-Taschenlampe und zwei Akkus für Werkzeuge der Marke Hilti.

Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 800EUR.

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter werden erbeten an die Polizeiwache Konz, Tel: 06501-92680.

